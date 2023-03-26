МИД Венгрии опроверг укрепление связей с Россией

Венгрия не может укреплять связи с Россией в нынешней ситуации, она лишь поддерживает с ней политический диалог и сотрудничество в области энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью, показанном в воскресенье общественным телевидением Нидерландов.

"Мы не укрепляем связи с Россией. Мы поддерживаем диалог с русскими. Мы поддерживаем рациональное сотрудничество с Россией в области энергетики", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли Венгрия изменить отношения с Россией из-за событий на Украине.

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Объясняя такую позицию, глава МИД напомнил, что "без России сейчас физически невозможно обеспечить страну необходимым объемом энергоносителей".

"Может быть, это не совсем понятно Нидерландам или Соединенным Штатам, но Россия - часть реальности в Центральной Европе. Россия - большая страна, мощная держава, которая находится рядом с нами. Понятно, что нам надо иметь с ней хорошие отношения", - отметил Сийярто, разместив запись интервью на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Конфликт на Украине изменил ситуацию, и отношения между Венгрией и Россией "сократились до размеров весьма прагматичного сотрудничества в отдельных областях, в основном в энергетике", уточнил министр.

"Но мы не можем отказаться от этого", - подчеркнул Сийярто.

Он также сообщил в Facebook, что телевидение Нидерландов грубо отредактировало и исказило его интервью. Глава МИД опубликовал некоторые фрагменты беседы с голландским журналистом, которые, по его словам, "были вырезаны из эфира и заменены фразами типа "Венгрия - хороший друг Путина" и всем остальным, к чему мы уже привыкли".