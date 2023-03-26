Лавров: США в стремлении утвердить своею гегемонию перешли все грани приличий

Ради мировой гегемонии США перешли все грани приличий. В Китае это видят и делают глубокие выводы. Так охарактеризовал нынешнюю ситуацию глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров прокомментировал заявления Белого дома о том, что США считают неприемлемыми призывы к миру на Украине со стороны лидеров РФ и КНР. Дипломат отметил, что в Вашингтоне решили, что могут поступать, как им вздумается. Поэтому от Штатов «можно ожидать чего угодно».
«Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других», - сказал Лавров.
По его словам, американское заявление о «неприемлемости мира» обсуждалось с китайскими коллегами.
Лавров также ответил на вопрос, как Пекин относится к давлению США. По мнению главы МИД, Китай, как великая цивилизация, выработал свой стиль. Он являет собой достоинство, глубокий анализ и отказ от поспешных шагов.
«Но выводы, причем самые глубокие, китайская сторона, конечно же, делает», - добавил Лавров.
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