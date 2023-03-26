Дачич отметил, что Белград испытывает сильное давление из-за отказа вводить антироссийские санкции. При этом он добавил, что объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в «то время как с некоторыми западными странами, которые ввели санкции, он увеличился». Он заявил, что Запад несправедлив в критике Сербии, так как сам увеличил торговлю с Москвой за время санкций.