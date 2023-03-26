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54 минуты назад

Сербия ответила на просьбы Запада ввести санкции против России

Lenta.ruиещё 2

Сербия считает несправедливыми требования западных стран ввести санкции против России. С таким мнением выступил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, его цитирует ТАСС.

Дачич отметил, что Белград испытывает сильное давление из-за отказа вводить антироссийские санкции. При этом он добавил, что объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился, в «то время как с некоторыми западными странами, которые ввели санкции, он увеличился». Он заявил, что Запад несправедлив в критике Сербии, так как сам увеличил торговлю с Москвой за время санкций.

«Мы не вводим санкции против России из-за своих интересов, которые включают в том числе защиту суверенитета и территориальной целостности [Сербии]. <...> Во-вторых, в наших интересах и интересах нашей экономики не вводить санкции против России», — заявил глава сербского МИД в ответ на просьбы о введении рестрикций.

При этом он отметил, что данное решение может быть и пересмотрено.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Он добавил, что страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции, и это становится невыносимым.

«Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание», — заявил он.

Политика,Видео,Александр Вучич,Ивица Дачич,
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