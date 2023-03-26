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Экс-разведчик обвинил Горбачева в игнорировании данных об агентах США в руководстве СССР

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Президент СССР Михаил Горбачев игнорировал информацию КГБ об американских агентах влияния в советском руководстве и принимал волюнтаристские решения. Об этом заявил разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков, передает РИА Новости.

Безруков выступил на научно-популярном фестивале «Цифровая история» и заявил, что «доподлинно знает»: Горбачев игнорировал тревожную информацию от КГБ в конце 80-х годов.

С 1987 года генсеку поступали данные об истинных намерениях американцев и о наличии «внутренних проводников американской политики в руководстве». Но большинство сведений Горбачев не принимал во внимание и волюнтаристски решал вопросы внутренней и внешней политики.

При этом Безруков возложил вину не только на Горбачева, но и на высшие советские властные структуры. Они деградировали и не смогли ничего противопоставить горбачевскому меньшинству в компартии.

Научно-популярный фестиваль «Цифровая история» проходит 25-26 марта в столичном культурном центре «ЗИЛ». Его тема – «Запад-Россия-Восток: pro et contra».

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