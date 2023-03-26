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Путин рассказал о завистниках России

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Те, кто предрекает зависимость России от Китая, являются не скептиками, а завистниками. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал о завистниках России
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Интервьюер Павел Зарубин поинтересовался у главы государства, что он думает о скептиках, прогнозирующих зависимость России от Китая.

Президент ответил, что это не скептики, а завистники. Зависимость европейской экономики от Китая усиливается «гораздо большими темпами, чем российская». Товарооборот Китая с ЕС постоянно растет.

«Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», - сказал Путин.

Ранее аналитик CNN заявил, что единство Китая и России превращается в серьезное испытание для США.

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