«Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но всё прозрачное. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим», — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».