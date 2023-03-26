Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствует действительности, заявил российский президент Владимир Путин.
«Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но всё прозрачное. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим», — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
Путин подчеркнул, что Россия продолжает проводить военные учения не только с КНР, но и с другими странами, «несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне».
«Это же всё прозрачно, но это не военный союз», — сказал президент.