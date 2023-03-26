В Японии объяснили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Решение Российской Федерации разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии - это ответ на усиление военной помощи Украине со стороны Запада. Такое мнение в воскресенье выразили японский телеканал NHK и основные японские газеты.

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"Цель [решения], судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины", - отмечает японское общественное телевидение. Крупнейшая японская газета Yomiuri в свою очередь также выражает мнение, что решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии призвано сдержать поставки нового вооружения со стороны США и Европы на Украину.

Издание полагает, что в Москве испытывают обеспокоенность в связи с возможным контрнаступлением Киева с использованием новейшего иностранного вооружения, включая западные танки.

Ведущая деловая газета страны Nikkei также полагает, что решение президента РФ Владимира Путина напрямую связано с желанием оказать давление и сдержать поставки западного вооружения на Украину. Аналогичное мнение выразила и общенациональная газета Asahi.

Японские власти на текущий момент никак не комментировали соответствующее решение.