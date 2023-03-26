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26 минут назад

СМИ Японии прокомментировали решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

ТАСС

Решение Российской Федерации разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии - это ответ на усиление военной помощи Украине со стороны Запада. Такое мнение в воскресенье выразили японский телеканал NHK и основные японские газеты.

В Японии объяснили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Цель [решения], судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины", - отмечает японское общественное телевидение. Крупнейшая японская газета Yomiuri в свою очередь также выражает мнение, что решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии призвано сдержать поставки нового вооружения со стороны США и Европы на Украину.

Издание полагает, что в Москве испытывают обеспокоенность в связи с возможным контрнаступлением Киева с использованием новейшего иностранного вооружения, включая западные танки.

Ведущая деловая газета страны Nikkei также полагает, что решение президента РФ Владимира Путина напрямую связано с желанием оказать давление и сдержать поставки западного вооружения на Украину. Аналогичное мнение выразила и общенациональная газета Asahi.

Японские власти на текущий момент никак не комментировали соответствующее решение.

Путин анонсировал конец строительства для хранилища ядерного оружия в Белоруссии

Ранее Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики, сообщил он.

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