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50 минут назад

Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России

Lenta.ruиещё 1

Глава Минздрава Михаил Мурашко в беседе с России не наблюдается глобального дефицита лекарств, а также медицинского оборудования. По его словам, в стране были разработаны механизмы, позволяющие оперативно справляться с возникающими проблемами по данным вопросам.

Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России
Фото: ТАССТАСС

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — заявил министр.

Он добавил, что в России открываются новые лаборатории. Мурашко также отметил, что Министерство здравоохранения помогает в формировании некоторых площадок по производству.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отреагировал на прекращение поставок важного лекарства от диабета «Оземпик» в Россию. Он заверил, что в стране имеются альтернативы данного препарата.

Политика,Михаил Мурашко,Алексей Куринный,Госдума,
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