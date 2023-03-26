Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в беседе с России не наблюдается глобального дефицита лекарств, а также медицинского оборудования. По его словам, в стране были разработаны механизмы, позволяющие оперативно справляться с возникающими проблемами по данным вопросам.

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«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — заявил министр.

Он добавил, что в России открываются новые лаборатории. Мурашко также отметил, что Министерство здравоохранения помогает в формировании некоторых площадок по производству.