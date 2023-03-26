В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
30 минут назад

В Совфеде припомнили Байдену его насмешку над Россией

Вечерняя Москваиещё 4

Член Совета Федерации Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его давние насмешки над Россией. Сенатор написал, что Байден ранее иронизировал над идеей Москвы налаживать отношения с Пекином и посоветовал попробовать подружиться с Ираном.

Сенатор Пушков припомнил Байдену насмешку о сближении России с КНР и Ираном
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

— Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов, — заключил Пушков в своем Telegram-канале.

Джо Байден рассказал о том, что его рассмешил разговор с представителями России, еще в 1999 году. Россияне тогда отметили, что если НАТО продолжит активно продвигаться на Восток, Москва выберет курс на сближение с Китаем.

Конфликта между Соединенными Штатами и КНР невозможно избежать, заявлял Алексей Пушков. Он говорил, что это противоречие будет глубоким и оно уже постепенно нарастает. По словам Пушкова, на грядущую ссору намекают каждый шаг США и каждый шаг Китая.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,НАТО,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий