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18 минут назад

В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина

Газета.Ruиещё 8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незапланированно долгое неформальное общение главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о настрое руководителей. Об этом Песков сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что изначально это не планировалось.

Ранее Владимир Путин сообщил, что пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле. В гостях они с Си Цзиньпином обсудили политику в мире. По словам российского лидера, они с главой Китая, "сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша".

Путин рассказал о военном сотрудничестве с Китаем

До этого бывший президент США Дональд Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали в Москве новый миропорядок в следующем веке. Экс-глава Белого дома отметил, что Россия и Китай на данный момент едины.

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