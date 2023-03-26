В Кремле объяснили долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незапланированно долгое неформальное общение главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствует о настрое руководителей. Об этом Песков сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что изначально это не планировалось.

Ранее Владимир Путин сообщил, что пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в свою квартиру в Кремле. В гостях они с Си Цзиньпином обсудили политику в мире. По словам российского лидера, они с главой Китая, "сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша".