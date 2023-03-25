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14 минут назад

В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на возможную высылку дипломатов из Германии

ТАСС

Жесткий ответ России на планируемые Германией шаги по высылке российских дипломатов уже готов, главе МИД ФРГ Анналене Бербок он "понравится". Об этом заявил ТАСС в субботу источник в МИД РФ в связи с соответствующей информацией СМИ Германии.

В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на высылку дипломатов из Германии
Фото: риа новостириа новости

"У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - сказал источник.

В субботу издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.

В Германии решили выслать более 30 российских дипломатов

Как пишет издание, силы безопасности ФРГ считают, что эти дипломаты якобы пользуются дипломатическим статусом для нелегального получения политической, экономической, военной, научной информации для последующего использования в диверсиях и распространении дезинформации. Правительство Германии осознает, что высылка не останется без последствий.

Политика,МИД России,
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