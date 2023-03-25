В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на высылку дипломатов из Германии

Жесткий ответ России на планируемые Германией шаги по высылке российских дипломатов уже готов, главе МИД ФРГ Анналене Бербок он "понравится". Об этом заявил ТАСС в субботу источник в МИД РФ в связи с соответствующей информацией СМИ Германии.
"У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - сказал источник.
В субботу издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.
Как пишет издание, силы безопасности ФРГ считают, что эти дипломаты якобы пользуются дипломатическим статусом для нелегального получения политической, экономической, военной, научной информации для последующего использования в диверсиях и распространении дезинформации. Правительство Германии осознает, что высылка не останется без последствий.