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Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам "Северных потоков"

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Владимир Путин согласился в выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрывам "Северных потоков".

Путин оценил выводы Херша о причастности США к подрывам "Северных потоков"
© РИА Новости

"Я полностью согласен с такими выводами", – заявил президент РФ, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 24".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

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8 февраля 2023 год Херш выдвинул версию о том, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. А через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы. По словам журналиста, Байден решился на диверсию на "Северный потоках" после того, как больше девяти месяцев проводил секретные обсуждения с командой по национальной безопасности. Главным вопросом обсуждений стало совершение диверсионных действий без улик.

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