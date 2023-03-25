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4 минуты назад

В России учредили политическую партию традиционалистов "За семью!"

ТАСС

Политическая партия традиционалистов России "За семью!" учреждена в субботу на съезде партии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

В России появилась новая политическая партия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Партия "За семью!" учреждена. Все процедурные вопросы завершены, делегаты проголосовали за учреждение партии и выбрали все руководящие органы партии", - говорится в сообщении.

Также на съезде были приняты устав и программа партии.

В работе съезда приняли участие 300 делегатов из 57 регионов страны. Председателем партии избран координатор и основатель движения Сорок Сороков Андрей Кормухин. В политсовет вошли, в частности, Владимир Крупенников - депутат Госдумы V, VI, VII созывов, военкор Анастасия Михайловская, генерал СВР в отставке Леонид Решетников, политолог Владимир Самойлов, журналистка Анна Шафран.

12 марта на конференции инициативных групп Москвы и Московской области движения традиционалистов "За семью!" единогласно проголосовали за учреждение одноименной политической партии традиционалистов России. На конференции отмечалось, что члены движения считают важнейшим на современном этапе на законодательном уровне содействовать укреплению позиций традиционной многодетной семьи.

Законы, защищающие материнство, традиционные духовно-нравственные ценности, стабильная независимая экономика России, медицина, ориентированная на здравоохранение, деурбанизация и развитие заброшенных территорий - эти и другие вопросы вошли в программу партии.

Политика,Андрей Кормухин,Анна Шафран,Владимир Крупенников,Владимир Самойлов,Леонид Решетников,СВР России,Госдума,
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