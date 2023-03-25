Путин: Москве есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном

России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном, у нее сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызвав вспышки онкологических заболеваний.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.