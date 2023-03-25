Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Глава России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы международной и региональной повестки, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств во время переговоров обсудили «актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях».

В частности, разговор зашел о разнообразных энергетических проектах, таких как поставки газа и строительство в Турции атомной электростанции «Аккую».

Эрдоган искренне поблагодарил российскую сторону за оказанную помощь в преодолении последствий природного катаклизма. В том числе, за развертывание полевого госпиталя в провинции Хатай, которая значительно пострадала при землетрясении.

Кроме того, турецкий лидер одобрил согласие Москвы по пролонгации зерновой сделки на 60 дней.

Также лидеры держав затронули сирийскую проблематику, подчеркнули важность этой темы.