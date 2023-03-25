Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции

Западным компаниям, производящим фильмы и программное обеспечение, следует нанести максимальный урон, необходимо всячески способствовать их банкротству, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев рассказал, что на официальном уровне обсуждается вопрос о лишении западных производителей софта и фильмов некоторых неимущественных прав.

По его мнению, уход таких компаний как «Нетфликс» означает то, что россияне получили возможность свободно скачивать их продукты, пользоваться ими бесплатно.

Политик подчеркнул, что он не только скачивал бы все без оплаты, но и активно распространял бы в интернете, с тем, что причинить фирмам «максимальный урон», довести их до банкротства.

По словам Медведева, ранее он как юрист негативно относился к пиратству, предпочитал переплатить, чем скачивать с неофициальных порталов. Он добавил, что в настоящее время изменил свою точку зрения. Теперь он полагает, что западные производители должны получить то, что заслужили.