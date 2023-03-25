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Медведев призвал лишить иноагентов доходов в России

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Лица, признанные иноагентами, должны быть законодательно лишены права получать доходы от источников в России. К этому призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Медведев призвал лишить иноагентов доходов в России
© globallookpress.com

«Что касается тех, кто живет там, но получает деньги из источников в России, да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооруженных сил — вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также дал оценку попыткам покинувших страну иноагентов зарабатывать деньги в России. Он заявил, что это «просто абсолютно безнравственное дело».

Ранее Медведев предупредил о применении любого оружия в случае попытки Украины отвоевать Крым. Он пояснил, что пояснил, что такие действия будут означать посягательство на существование государства.

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