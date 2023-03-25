Володин предложил запретить деятельность МУС в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ и ввести наказание за содействие ему.
"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.
Верховный главнокомандующий должен иметь право защищать граждан РФ при принятии международными структурами антиконституционных решений.