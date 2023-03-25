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Володин предложил запретить деятельность МУС в России и ввести наказание за содействие ему

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ и ввести наказание за содействие ему.

Володин предложил запретить деятельность МУС в России
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"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.

Верховный главнокомандующий должен иметь право защищать граждан РФ при принятии международными структурами антиконституционных решений.

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