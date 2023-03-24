Россия опубликует вопросы к Великобритании по инцидентам со Скрипалями

«Недавно мы как раз распространили в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, Генассамблеи обстоятельный доклад под названием "Солсбери: пять лет без ответов на вопросы", подготовленный посольством России в Великобритании. Мы сделаем выжимку из этого доклада и опубликуем те вопросы, которые мы задавали британской стороне, ни на один из которых так и не получили ответа», – заявил Небензя.