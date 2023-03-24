Россия опубликует вопросы к Великобритании по инцидентам со Скрипалями

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия собирается опубликовать в ООН вопросы к властям Великобритании, связанные с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Небензя сделал во время своего выступления на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Аррии», которое было посвящено рискам политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия.
«Считаем крайне показательным, что и в отношении этих упомянутых инцидентов применялась такая же практика, как применяется в отношении сирийского химического досье», – заявил он.
Небензя также добавил, что российская сторона была заинтересована в сотрудничестве с Великобританией для расследования событий в Солсбери, но вместо этого Лондон «предпочёл сразу выступить с обвинениями в адрес России». По словам постпреда РФ, Великобритания оставила без ответа многочисленные вопросы, связанные с этим делом. поставленные российской стороной в связи с произошедшим.
«Недавно мы как раз распространили в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, Генассамблеи обстоятельный доклад под названием "Солсбери: пять лет без ответов на вопросы", подготовленный посольством России в Великобритании. Мы сделаем выжимку из этого доклада и опубликуем те вопросы, которые мы задавали британской стороне, ни на один из которых так и не получили ответа», – заявил Небензя.
Ранее Небензя также заявил, что российская сторона надеется на участие Москвы в расследовании ООН по поводу взрывов на «Северных потоках».