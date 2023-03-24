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1 час назад

Эстония объявила о высылке еще одного российского дипломата

Никита Бородкин

Министерство иностранных дел Эстонии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата из-за действий, которые якобы подрывают «безопасность и конституционный порядок». Об этом сообщает ТАСС.

Эстония решила выслать российского дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению эстонской стороны, неназванный сотрудник российского посольства нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Он должен покинуть страну до следующей среды, 29 марта.

Напомним, что сейчас уровень дипломатических отношений двух стран находится на уровне временного поверенного в делах. В январе Таллин сократил количество сотрудников российского представительства более чем в два раза. В ответ Москва выслала эстонского посла Маргуса Лайдре, после чего Эстонию покинул посол Владимир Липаев. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркивал, что отношения сторон базируются на «принципе паритета», от которого Таллин «не отступит».

Сейчас в пользовании посольства РФ в Эстонии остается комплекс зданий в Старом городе Таллина. Резиденцию, которую арендовала Москва для нужд Липаева, вернули арендодателям с 1 марта.

Политика,Маргус Лайдре,Владимир Липаев,
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