Эстония решила выслать российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата из-за действий, которые якобы подрывают «безопасность и конституционный порядок». Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что сейчас уровень дипломатических отношений двух стран находится на уровне временного поверенного в делах. В январе Таллин сократил количество сотрудников российского представительства более чем в два раза. В ответ Москва выслала эстонского посла Маргуса Лайдре, после чего Эстонию покинул посол Владимир Липаев. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркивал, что отношения сторон базируются на «принципе паритета», от которого Таллин «не отступит».