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1 час назад

Песков назвал "стимулирующие" телеграммы Сталина директорам предприятий "бесценным опытом"

ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал телеграммы Иосифа Сталина, адресованные директорам оборонных предприятий, "бесценным опытом", к которому можно обращаться и сейчас. Один из таких документов замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев зачитал на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения.

"Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт", - сказал Песков, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, насколько уместным в Кремле считают обращаться к сталинскому опыту.

Зампред Совбеза РФ Медведев зачитал главам заводов ОПК телеграмму Сталина

23 марта Медведев потребовал от оборонки восполнять то, что не было сделано, и зачитал директорам предприятий для примера телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему. В телеграмме, в частности, говорилось:

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали".

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