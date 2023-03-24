"Развитие и восстановление новых территорий, конечно, это архиважная задача для всего государства и, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента. Поэтому то, что он принял решение лично это все посмотреть на месте, это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делал", - сказал Песков, комментируя недавнее посещение Путиным Мариуполя.