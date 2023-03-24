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12 минут назад

Песков: Путин круглосуточно держит на контроле тему восстановления новых регионов

ТАСС

Развитие и восстановление новых регионов РФ - архиважная задача, президент России Владимир Путин круглосуточно держит ее под контролем, подчеркнул в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Развитие и восстановление новых территорий, конечно, это архиважная задача для всего государства и, конечно, это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента. Поэтому то, что он принял решение лично это все посмотреть на месте, это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делал", - сказал Песков, комментируя недавнее посещение Путиным Мариуполя.

Раскрыты подробности поездки Путина в Мариуполь

В Кремле "никто не поседел", когда Путин принял решение посетить новые территории РФ, отметил Песков.

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