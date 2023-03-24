Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной.
"Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, а также пользователям "ВКонтакте".
Он пояснил, что "попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства".
"Поэтому делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно есть основания для применения любого оружия. Абсолютно любого", - указал заместитель председателя Совбеза. "И я надеюсь, это понимают наши "друзья" за океаном", - добавил он.
При этом Медведев считает, что заявления Украины о "возврате" Крыма во многом являются пропагандой.
"Всякие заявления о возврате Крыма или еще чего-то… Понимаете, это пропаганда, к ней так и нужно относиться, и во время войны она всегда есть", - объяснил зампред СБ РФ.