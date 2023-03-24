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В России ответили на предложение купить территории Украины

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Россия не станет платить за Херсонскую, Запорожскую области и ЛДНР, считает политолог Владимир Карасев. В беседе с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что Россия вложила большие деньги на восстановление промышленных территорий и жилого фонда Донбасса, которые были разрушены Украиной, и также продолжит вкладывать средства для улучшения жизни на новых территориях.

В России ответили на предложение купить территории Украины
© РИА Новости

Если следовать такой же логике, то можно забыть и о Луганске с Донецком, и о Херсоне, и о других русских территориях, которые, я уверен, мы скоро вернем в состав России. С 2014 года Украина уничтожала Донбасс. <...> Это мы будем забирать из остатков Украины компенсации и репарации, когда они подпишут капитуляцию, — отметил политолог.

Карасев согласился с мнением президента России Владимира Путина, что земли, которые находятся на территории Украины, исконно принадлежали именно РФ. Эксперт посоветовал США разбираться в своей стране и задуматься о возвращении Техаса Мексике и независимости Калифорнии. Он подчеркнул, что «русские сами разберутся», что делать дальше.

Политолог уточнил, что покупка части территорий Украины Россией выгодна для Вашингтона, так как в таком случае США удастся выйти из конфликта миротворцами, которые смогли решить конфликт, и не повторить свою неудачу в Афганистане. Карасев заключил, что Москва не пойдет на такой шаг.

Бывший советник Минобороны США Марио Лойола ранее предложил Вашингтону пообщаться с властями Украины и убедить их продать России новые регионы. По его словам, оплата за них должна быть крупной и включать в себя репарации.

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