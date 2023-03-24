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28 минут назад

Захарова сыронизировала по поводу поставок Макроном оружия французам на фоне протестов

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу поставок президентом Франции Эммануэлем Макроном оружия французам на фоне протестов.

Захарова пошутила о поставках Макроном оружия французам на фоне протестов
Фото: 

«А когда Макрон начнёт поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — спросила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.

Накануне сообщалось, что протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.

Политика,В мире,Элизабет Борн,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,
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