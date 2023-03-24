Захарова пошутила о поставках Макроном оружия французам на фоне протестов

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу поставок президентом Франции Эммануэлем Макроном оружия французам на фоне протестов.

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«А когда Макрон начнёт поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — спросила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных на акциях протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции составило 457.

По его словам, в результате беспорядков пострадал 441 полицейский и жандарм.

Накануне сообщалось, что протестующие в Париже бросали в полицейских коктейли Молотова и булыжники.