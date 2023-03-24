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33 минуты назад

Лавров заявил, что Европейское сообщество без России разрушает остатки потенциала ОБСЕ

ТАСС

Европейское политическое сообщество, включающее все страны Европы кроме России и Белоруссии, разрушает остатки потенциала ОБСЕ. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для общественно-политического журнала "Разведчик", опубликованной в пятницу.

Лавров заявил, что Европейское сообщество разрушает остатки ОБСЕ
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По его словам, Вашингтон и Брюссель стремятся "приватизировать" международные организации и "заставить их обслуживать свои узкокорыстные интересы" с целью продавливания выгодной им международной повестки дня. Это касается и ОБСЕ, которая в свое время "была создана как раз для ведения честного общеевропейского диалога".

"Западники активно разрушают остатки потенциала организации - в частности, инициировав создание келейного "Европейского политического сообщества" без России и Белоруссии", - отметил глава МИД РФ.

"Теперь венская организация превратилась в сугубо маргинальную структуру, аккумулирующую потоки грязи и лжи, которыми Запад решил залить фундаментальные принципы Хельсинкского заключительного акта. Понятно, что серьезные вопросы европейской безопасности в ОБСЕ уже не решить", - добавил Лавров.

Он обратил внимание, что подобное происходит с Организацией по запрещению химического оружия, технический секретариат которой Запад пытается наделить несвойственными атрибутивными функциями.

"В этом ряду и превращение Совета Европы в инструмент антироссийской политики - по сути, в придаток НАТО и ЕС", - привел еще один пример министр.

Европейское политическое сообщество было создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Первый саммит этой политической платформы прошел в октябре 2022 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тогда заявил, что саммит пошлет сигнал России о новом миропорядке без нее.

Политика,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,МИД России,ОЗХО,НАТО,Совет Европы,ЕС,ОБСЕ,
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