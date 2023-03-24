Лавров заявил, что Европейское сообщество разрушает остатки ОБСЕ

Европейское политическое сообщество, включающее все страны Европы кроме России и Белоруссии, разрушает остатки потенциала ОБСЕ. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для общественно-политического журнала "Разведчик", опубликованной в пятницу.

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По его словам, Вашингтон и Брюссель стремятся "приватизировать" международные организации и "заставить их обслуживать свои узкокорыстные интересы" с целью продавливания выгодной им международной повестки дня. Это касается и ОБСЕ, которая в свое время "была создана как раз для ведения честного общеевропейского диалога".

"Западники активно разрушают остатки потенциала организации - в частности, инициировав создание келейного "Европейского политического сообщества" без России и Белоруссии", - отметил глава МИД РФ.

"Теперь венская организация превратилась в сугубо маргинальную структуру, аккумулирующую потоки грязи и лжи, которыми Запад решил залить фундаментальные принципы Хельсинкского заключительного акта. Понятно, что серьезные вопросы европейской безопасности в ОБСЕ уже не решить", - добавил Лавров.

Он обратил внимание, что подобное происходит с Организацией по запрещению химического оружия, технический секретариат которой Запад пытается наделить несвойственными атрибутивными функциями.

"В этом ряду и превращение Совета Европы в инструмент антироссийской политики - по сути, в придаток НАТО и ЕС", - привел еще один пример министр.