В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
45 минут назад

Лавров: политики на Западе начинают "сквозь зубы" признавать формирование многополярности

ТАССиещё 1

Некоторые политики западных стран уже начинают "сквозь зубы" признавать формирование многополярного мира. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для общественно-политического журнала "Разведчик".

Лавров: Запад начинает "сквозь зубы" признавать формирование многополярности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, укрепление многополярности выступает "магистральной тенденцией современного международного развития".

"Данную истину, кстати, начинают признавать, пусть и "сквозь зубы", и некоторые политики на Западе", - говорится в статье главы МИД РФ.

Министр обратил внимание на то, что о завершении мирового господства Запада рассуждал и действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, но "это было до того, как он встал "под знамена" сколоченной Вашингтоном проукраинской антироссийской коалиции".

"Другое дело, что правильные выводы не воплощаются в практические дела, в перестройку внешнеполитической философии на принципах международного права и равной и неделимой безопасности", - добавил он.

Лавров отметил, что сегодня новые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке достигают значительных успехов в разных областях, опираясь при этом "на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что коллективный Запад в свою очередь прилагает все усилия, чтобы "реанимировать отжившую однополярную модель, заставить мир жить по придуманному западоцентричному порядку, основанному на правилах, а несогласных с этими правилами, которые, к тому же, никто и нигде не видел, стремится наказать".

Политика,Эмманюэль Макрон,Сергей Лавров,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий