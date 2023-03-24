Лавров: Запад начинает "сквозь зубы" признавать формирование многополярности

Некоторые политики западных стран уже начинают "сквозь зубы" признавать формирование многополярного мира. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для общественно-политического журнала "Разведчик".

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По словам Лаврова, укрепление многополярности выступает "магистральной тенденцией современного международного развития".

"Данную истину, кстати, начинают признавать, пусть и "сквозь зубы", и некоторые политики на Западе", - говорится в статье главы МИД РФ.

Министр обратил внимание на то, что о завершении мирового господства Запада рассуждал и действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, но "это было до того, как он встал "под знамена" сколоченной Вашингтоном проукраинской антироссийской коалиции".

"Другое дело, что правильные выводы не воплощаются в практические дела, в перестройку внешнеполитической философии на принципах международного права и равной и неделимой безопасности", - добавил он.

Лавров отметил, что сегодня новые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке достигают значительных успехов в разных областях, опираясь при этом "на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность".