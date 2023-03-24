В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Лавров: возможные договоренности РФ и Запада должны иметь юридически обязывающий характер

ТАСС

Любые гипотетические договоренности России и Запада теперь должны быть юридически обязывающими и четко контролируемыми. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для общественно-политического журнала "Разведчик".

"Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением", - указал Лавров.

По словам министра, на данный момент отношения России с США и Евросоюзом находятся "на самом низком уровне со времен окончания биполярного противостояния".

Лавров высказался о действиях Запада в Закавказье

"После начала специальной военной операции "исторический" Запад объявил России тотальную гибридную войну. Ее цель - нанести нам поражение на поле боя, разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность", - отметил он.

"Соответствующие выводы нами сделаны. "Бизнеса как обычно" (business as usual, идиома - прим. ТАСС) с такими нечистоплотными контрагентами больше не будет. Стучаться в закрытую дверь, тем более идти на односторонние уступки мы не намерены. Если Запад образумится и предложит возобновить контакты - посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться исходя из российских интересов", - добавил Лавров.

Политика,Видео,Сергей Лавров,ЕС,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий