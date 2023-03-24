"Соответствующие выводы нами сделаны. "Бизнеса как обычно" (business as usual, идиома - прим. ТАСС) с такими нечистоплотными контрагентами больше не будет. Стучаться в закрытую дверь, тем более идти на односторонние уступки мы не намерены. Если Запад образумится и предложит возобновить контакты - посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться исходя из российских интересов", - добавил Лавров.