Любые гипотетические договоренности России и Запада теперь должны быть юридически обязывающими и четко контролируемыми. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для общественно-политического журнала "Разведчик".
"Любые гипотетические договоренности с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать четкий механизм контроля за их выполнением", - указал Лавров.
По словам министра, на данный момент отношения России с США и Евросоюзом находятся "на самом низком уровне со времен окончания биполярного противостояния".
"После начала специальной военной операции "исторический" Запад объявил России тотальную гибридную войну. Ее цель - нанести нам поражение на поле боя, разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность", - отметил он.
"Соответствующие выводы нами сделаны. "Бизнеса как обычно" (business as usual, идиома - прим. ТАСС) с такими нечистоплотными контрагентами больше не будет. Стучаться в закрытую дверь, тем более идти на односторонние уступки мы не намерены. Если Запад образумится и предложит возобновить контакты - посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться исходя из российских интересов", - добавил Лавров.