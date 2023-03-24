Медведев высказался о возможном столкновении армий РФ и США

«Говорить, что американская армия первая, а наша вторая - некорректно. Если эти армии начнут прямое столкновение, как будем определять победителя? Очевидно, что победителя не будет. Не важно сколько ракет будет сбито, ведь часть из них нанесут гарантированное поражение. В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая. Сильной является армия, которая воюет», - сказал Медведев.