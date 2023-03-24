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10 минут назад

Медведев оценил последствия возможного столкновения армий РФ и США

Елена Прошина

Некорректно говорить, что американская армия - сильнейшая, а российская вторая, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в случае войны между ними победителя определить не получится. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев высказался о возможном столкновении армий РФ и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению зампредседателя Совбеза, понять, какая армия первая, а какая вторая можно только в процессе конкретного конфликта.

«Говорить, что американская армия первая, а наша вторая - некорректно. Если эти армии начнут прямое столкновение, как будем определять победителя? Очевидно, что победителя не будет. Не важно сколько ракет будет сбито, ведь часть из них нанесут гарантированное поражение. В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая. Сильной является армия, которая воюет», - сказал Медведев.

Он также добавил, что американская армия могла считаться первой, когда она активно работала на земле, при чем не на своей. Он привел в пример вьетнамскую войну, назвав ее несправедливой, ведь США воевали на чужой земле, истребляя вьетнамцев, не имеющих никакого отношения к конфликту.

Медведев подчеркнул, что за 3 млн погибших вьетнамце до сих пор никто не понес наказания. Не было ни суда, ни осуждения мирового сообщества.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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