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1 час назад

Медведев высказался о целях СВО

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна добиться всех целей СВО по защите своих территорий, в том числе сделать невозможным атаки на страну со средних и коротких дистанций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70–100», - так Медведев описал цели спецоперации.

По его словам, если этого окажется недостаточно, властям РФ придется ставить новые цели, - «тут нельзя исключать ничего».

«Если до Киева надо дойти - значит, надо идти до Киева, если до Львова - значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», - подчеркнул Медведев.

Говорить о сроках завершения спецоперации, по мнению Медведева, было бы некорректно. Он призвал «не забегать вперед» - на сроки влияет много факторов, а оценку хода спецоперации и ее сроков может дать верховный главнокомандующий - президент РФ Владимир Путин.

Путин ранее заявил, что главная цель спецоперации - в первую очередь защита людей и самой России. Он подчеркивал, что власти Украины начали «фактически истреблять» людей, живущих в Донбассе и связывающих себя с русской культурой и русским языком.

Политика,Видео,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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