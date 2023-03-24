Последствия столкновения армий РФ и США будут чудовищными, предостерег зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС, и пользователей "ВКонтакте".
"Понять, какая армия первая, какая вторая, как двадцать первая, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет", - сказал политик.
Он подчеркнул:
"Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Российской Федерацией, часть из них нанесут гарантированное поражение - есть такой термин известный - прямое или так называемое ответно-встречное". "В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая", - заключил Медведев.
По его словам, американская армия могла бы считаться первой "как минимум в тот период, когда она активно работала на земле, причем совершенно не на своей земле, как обычно".
"Во Вьетнаме [работала]. Это не делает их войну справедливой, поскольку мы вот, например, воюем за своих людей и за свою землю, а они воевали на чужой земле и истребляли не имеющих никакого к этому конфликту отношения вьетнамцев", - отметил замглавы Совбеза.
Он рассказал, как посещал Вьетнам с визитом и был шокирован, когда узнал число погибших в том конфликте вьетнамцев.
"Я не устаю повторять, меня эта цифра резанула, <...> - погибло 3 млн вьетнамцев. Где суд, хотя бы посмертный суд истории над участниками всех этих конфликтов? Осуждение мирового сообщества? 3 млн вьетнамцев!" - поделился политик.
"Поэтому я бы не стал говорить о том, что одна армия первая, другая армия вторая. Сильной является та армия, которая воюет", - подытожил он.