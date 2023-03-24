Посол России в Лондоне назвал цель Великобритании

Великобритания стремится быть во главе «партии войны» коллективного Запада, чтобы создать видимость своего лидерства и отвлечь внимание жителей страны от экономических проблем, считает российский посол в Лондоне Андрей Келин. Его слова приводят «Известия».

«Он [Лондон] рассчитывает сформировать видимость своего лидерства среди сателлитов США. Сказывается синдром десятилетиями сокращавшегося влияния бывшей империи в мире. Здесь же и попытка отвести внимание от нарастающих экономических проблем», — заявил дипломат.

По мнению российского посла, власти Великобритании ощущают безнаказанность своих действий, однако, добавил он, Москва не намерена закрывать глаза на нарушение Соединенным Королевством основополагающих принципов международного права.