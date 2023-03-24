МИД РФ: в ЕС вопреки обязательствам мешают визитам Лаврова

Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Николай Кобринец заявил, что хотя Брюссель заявляет, что для визитов главы МИД РФ Сергея Лаврова на международные мероприятия в Евросоюзе нет препятствий, однако это не соответствует действительности. Об этом он рассказал ТАСС.
«Отдельные страны — члены ЕС создают различные препятствия участию главы российского внешнеполитического ведомства в международных мероприятиях на территории государств Евросоюза», — сказал Кобринец.
Он напомнил, что представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано утверждал, что санкции не мешают Лаврову и другим российским политикам принимать участие в важных международных мероприятиях, в том числе в Конференции по разоружению в Женеве.
Кобринец добавил, что в регламентах ЕС также есть подобные положения, но на практике они не выполняются.
Ранее Кобринец заявил, что Россия не намерена утрачивать ведущую конструктивную роль в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве. Он также высказывал мнение, что шансы на перезагрузку европейской системы безопасности есть — однако наступит этот момент нескоро. По словам дипломата, Россия не собирается на данном этапе выходить из состава ОБСЕ.