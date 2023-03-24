В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
6 минут назад

МИД РФ: в ЕС вопреки обязательствам мешают визитам Лаврова

Газета.Ruиещё 3

Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Николай Кобринец заявил, что хотя Брюссель заявляет, что для визитов главы МИД РФ Сергея Лаврова на международные мероприятия в Евросоюзе нет препятствий, однако это не соответствует действительности. Об этом он рассказал ТАСС.

МИД РФ: в ЕС вопреки обязательствам мешают визитам Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отдельные страны — члены ЕС создают различные препятствия участию главы российского внешнеполитического ведомства в международных мероприятиях на территории государств Евросоюза», — сказал Кобринец.

Он напомнил, что представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано утверждал, что санкции не мешают Лаврову и другим российским политикам принимать участие в важных международных мероприятиях, в том числе в Конференции по разоружению в Женеве.

Кобринец добавил, что в регламентах ЕС также есть подобные положения, но на практике они не выполняются.

Ранее Кобринец заявил, что Россия не намерена утрачивать ведущую конструктивную роль в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве. Он также высказывал мнение, что шансы на перезагрузку европейской системы безопасности есть — однако наступит этот момент нескоро. По словам дипломата, Россия не собирается на данном этапе выходить из состава ОБСЕ.

Политика,Петер Стано,Николай Кобринец,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,ОБСЕ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий