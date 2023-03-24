В МИД рассказали об отношении России к Совету Европы

Россия не намерена возвращаться в Совет Европы (СЕ), за минувший год убедившись, что выход из организации был правильным решением. Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, пишет ТАСС.
Он рассказал, что выход из Совета Европы был продуманным решением, которое назревало в течение нескольких лет.
«Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году», — подчеркнул Кобринец.
Он добавил, что новыми отличительными чертами СЕ стали «лицемерие, двойные стандарты и русофобия».
Дипломат отметил, что прежние демократические идеалы и объединительные принципы Совета Европы сегодня полностью уступили «блоковым интересам». Он считает, что Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и теперь использует для давления на Россию.
«Страница перевернута. Жалеть не о чем», — указал Кобринец.
Он выразил уверенность, что представители Запада продолжат гнуть свою линию, хотя Совет Европы к настоящему моменту «выродился».
Кобринец резюмировал, что за 26 лет пребывания России в Совете Европы было сделано много полезного для российского законодательства, но теперь это «пройденный этап».