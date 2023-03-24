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23 минуты назад

В МИД рассказали об отношении России к Совету Европы

Елена Прошина

Россия не намерена возвращаться в Совет Европы (СЕ), за минувший год убедившись, что выход из организации был правильным решением. Такое заявление сделал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, пишет ТАСС.

В МИД рассказали об отношении России к Совету Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что выход из Совета Европы был продуманным решением, которое назревало в течение нескольких лет.

«Нынешний Совет Европы — совсем не та организация, к которой мы присоединились в 1996 году», — подчеркнул Кобринец.

Он добавил, что новыми отличительными чертами СЕ стали «лицемерие, двойные стандарты и русофобия».

Дипломат отметил, что прежние демократические идеалы и объединительные принципы Совета Европы сегодня полностью уступили «блоковым интересам». Он считает, что Запад превратил организацию в свой идеологический придаток и теперь использует для давления на Россию.

«Страница перевернута. Жалеть не о чем», — указал Кобринец.

Он выразил уверенность, что представители Запада продолжат гнуть свою линию, хотя Совет Европы к настоящему моменту «выродился».

Кобринец резюмировал, что за 26 лет пребывания России в Совете Европы было сделано много полезного для российского законодательства, но теперь это «пройденный этап».

Политика,Николай Кобринец,МИД России,Совет Европы,
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