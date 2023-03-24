США отказали в выдаче визы замминистра труда России

Глава правовой референтуры постпредства России при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Леонидченко заявил, что США не стали выдавать визу замминистра труда Алексею Вовченко. Об этом сообщает РИА Новости.
Леонидченко назвал вопиющем случаем отказ США в выдаче визы замминистра труда Вовченко. Он планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, однако не получил необходимый документ.
Дипломат напомнил, что в 2022 году глава МИД России Сергей Лавров получил визу со значительной задержкой, а министр внутренних дел России Владимир Колокольцев ее не получил.
Ранее в России заявили о деградации ситуации с визами США. В российском постпредстве уточнили, что сейчас продления документ ожидают 37 сотрудников российской миссии.
В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, планировавших принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам представительницы России при организации Ирины Тяжловой, отказ делегатам из России сделали «безосновательно в вызывающей форме».