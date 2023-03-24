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1 час назад

США отказали в выдаче визы замминистра труда России

Lenta.ruиещё 1

Глава правовой референтуры постпредства России при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Леонидченко заявил, что США не стали выдавать визу замминистра труда Алексею Вовченко. Об этом сообщает РИА Новости.

США отказали в выдаче визы замминистра труда России
Фото: ТАССТАСС

Леонидченко назвал вопиющем случаем отказ США в выдаче визы замминистра труда Вовченко. Он планировал участвовать в работе 61-й сессии Комиссии социального развития ООН, однако не получил необходимый документ.

Дипломат напомнил, что в 2022 году глава МИД России Сергей Лавров получил визу со значительной задержкой, а министр внутренних дел России Владимир Колокольцев ее не получил.

Ранее в России заявили о деградации ситуации с визами США. В российском постпредстве уточнили, что сейчас продления документ ожидают 37 сотрудников российской миссии.

В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, планировавших принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам представительницы России при организации Ирины Тяжловой, отказ делегатам из России сделали «безосновательно в вызывающей форме».

Политика,Алексей Вовченко,Владимир Колокольцев,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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