Китай стал соавтором резолюции о расследовании по «Северным потокам»

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Китай выступил соавтором по проекту резолюции России о расследовании взрывов на нитках газопровода «Северный поток». Об этом Полянский написал в своём Telegram-канале.

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Он также добавил, что в числе соавторов могут появиться и другие страны. Документ содержит в себе обращение к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом создать комиссию для расследования произошедшего на «Северных потоках». По словам Полянского, российская сторона целый месяц работала над текстом, чтобы он не содержал противоречивых моментов для конструктивно настроенных партнеров.

«В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный “аргумент”: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», – написал он.

При этом Полянский подчеркнул, что у России нет оснований доверять этим расследованиям.