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18 минут назад

Китай стал соавтором резолюции о расследовании по «Северным потокам»

Елена Прошина

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Китай выступил соавтором по проекту резолюции России о расследовании взрывов на нитках газопровода «Северный поток». Об этом Полянский написал в своём Telegram-канале.

Китай стал соавтором резолюции о расследовании по «Северным потокам»
Фото: Danish DefenceDanish Defence

Он также добавил, что в числе соавторов могут появиться и другие страны. Документ содержит в себе обращение к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом создать комиссию для расследования произошедшего на «Северных потоках». По словам Полянского, российская сторона целый месяц работала над текстом, чтобы он не содержал противоречивых моментов для конструктивно настроенных партнеров.

«В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный “аргумент”: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», – написал он.

При этом Полянский подчеркнул, что у России нет оснований доверять этим расследованиям.

26 сентября 2022 года на двух нитках газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор.

Политика,Антониу Гутерреш,Дмитрий Полянский,ООН,
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