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25 минут назад

Кремль оценил влияние США на возможность переговоров Москвы и Киева

Lenta.ruиещё 1

США настроены таким образом, чтобы не допустить у властей Украины мыслей о мирных переговорах с Россией. Об этом в субботу, 25 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала НТВ.

Кремль оценил влияние США на возможность переговоров Москвы и Киева
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим, что они буквально маниакально настроены на то, чтобы не позволить украинцам даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования», — сказал Песков.

В связи с этим, отметил Песков, специальная военная операция будет продолжаться, так как Россия может достичь своих целей только подобным путем.

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

Ранее Financial Times со ссылкой на чиновника Евросоюза сообщило, что ЕС подталкивает председателя КНР Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика,Владимир Зеленский,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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