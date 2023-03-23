Путин поручил продумать отопление домов биотопливом

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о применении биотоплива для обогрева нового жилья, в том числе частных домов. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

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"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ представить предложения о комплектации вновь введенных в эксплуатацию жилых домов (включая индивидуальные жилые дома) отечественным котельным оборудованием, работающим на биотопливе", - говорится в тексте.

Региональным органам власти рекомендовано продумать модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и строительство новых котельных, использующих такое сырье.

Также они должны рассмотреть возможность установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию и фиксированные цены на биотопливо, поставляемое для обеспечения нужд котельных.