В МИД РФ назвали цель визита премьера Японии в Киев

Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды был обусловлен необходимостью сместить фокус оценки переговоров Москвы и Пекина, сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.
Мария Захарова предположила, что визит японского премьера был обусловлен геополитическими причинами, необходимостью «сместить фокус оценки визита и переговоров между президентом России [Владимиром Путиным] и председателем КНР [Си Цзиньпином]».
Кроме того, полагает дипломат, у стран «Большой семерки» (G7) существует своего рода план по поездкам в Киев. В графике визитов указывается, когда и кто должен нанести визит на Украину.
Соответственно, с тем, чтобы отчитаться о выполнении взятых обязательств, Кисида посетил столицу Украины, резюмировала Захарова.
Напомним, что 21 марта японский премьер прибыл в Киев. Его визит не анонсировался и не был согласован с Россией.
Во время поездки Кисида встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, подписал с ним ряд соглашений, а также подарил солдатскую ложку в качестве талисмана и лампу с изображением журавлей.
Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус вручил своему украинскому коллеге Алексею Резникову макет танка «Леопард».