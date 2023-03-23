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20 минут назад

В МИД РФ назвали цель визита премьера Японии в Киев

Илья Родин

Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды был обусловлен необходимостью сместить фокус оценки переговоров Москвы и Пекина, сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

В МИД РФ назвали цель визита премьера Японии в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мария Захарова предположила, что визит японского премьера был обусловлен геополитическими причинами, необходимостью «сместить фокус оценки визита и переговоров между президентом России [Владимиром Путиным] и председателем КНР [Си Цзиньпином]».

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных документа

Кроме того, полагает дипломат, у стран «Большой семерки» (G7) существует своего рода план по поездкам в Киев. В графике визитов указывается, когда и кто должен нанести визит на Украину.

Соответственно, с тем, чтобы отчитаться о выполнении взятых обязательств, Кисида посетил столицу Украины, резюмировала Захарова.

Напомним, что 21 марта японский премьер прибыл в Киев. Его визит не анонсировался и не был согласован с Россией.

Во время поездки Кисида встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, подписал с ним ряд соглашений, а также подарил солдатскую ложку в качестве талисмана и лампу с изображением журавлей.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус вручил своему украинскому коллеге Алексею Резникову макет танка «Леопард».

Политика,Борис Писториус,Фумио Кисида,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Цзиньпин Си,Владимир Путин,МИД России,
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