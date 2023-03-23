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29 минут назад

В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Елена Прошина

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что президент России Владимир Путин был приглашен на августовский саммит БРИКС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС
Фото: ТАССТАСС

По словам Пандор, Путин приглашён на саммит, хоть ордер на его "арест" от Международного уголовного суда (МУС) и «является поводом для беспокойства».

«В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС», – добавила она.

Пандор также подчеркнула, что сложившаяся ситуация накладывает тень на объективность МУС как на независимого арбитра.

Анонсировано участие Путина в саммите БРИКС

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Политика,Владимир Путин,БРИКС,
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