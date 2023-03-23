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51 минуту назад

Мария Захарова отозвалась на слова Кирби о российском летчике

Илья Родин

Координатору Совбеза США Джону Кирби следует держать себя в руках, заметила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова посоветовала Кирби «беречь нервы»
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Захарова напомнила, что Кирби позволил себе ряд резких высказываний в адрес российских летчиков, перехвативших американский разведывательный беспилотник над Черным морем. В частности, назвал их «идиотами».

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Дипломат пояснила, что «понимает досаду» американского чиновника, его раздражение по поводу утраты дрона и невозможности достать обломки со дна моря.

Вместе с тем, отметила Захарова, Кирби необходимо сохранять хладнокровие. Она объяснила это тем, что на фоне грядущих непростых моментов нужно «беречь нервы».

Также дипломат задала риторический вопрос. Она поинтересовалась тем, как сотрудники американского Совбеза называют Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена.

Напомним, что Хантер замешан в ряде громких скандалов, связанных с наркотиками, биолабораториями на Украине, коррупцией.

Политика,Джон Кирби,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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