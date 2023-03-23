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57 минут назад

В МИД РФ прокомментировали передачу Словенией истребителей Киеву

Илья Родин

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал передачу ВСУ боевых самолетов со стороны Словакии. По его оценке, этот шаг властей республики Москва расценивает как деструктивный. Об этом пишет «Парламентская газета».

Грушко пояснил, что действия Словакии противоречат риторике официальных лиц Евросоюза, заявляющих о поисках мирного пути разрешения украинского кризиса.

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

По его мнению, поставки Киеву истребителей ведут к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, его затягиванию.

Российские летчики за счет отправленных Словакией истребителей пополнят статистику сбитых в воздушном пространстве Украины самолетов, резюмировал Грушко.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу наградил летчиков, перехвативших американский разведывательный беспилотник над акваторией Черного моря.

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