Мишустин вышел из зала в Госдуме из-за срочного звонка

Премьер-министр России Михаил Мишустин вышел из зала во время выступления представителей фракций в Госдуме, чтобы сделать срочный звонок. Трансляция велась в Telegram-канале нижней палаты парламента.

После отчета о работе правительства премьер-министр покинул зал и вернулся через несколько минут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил парламентариям, что Мишустину нужно было сделать срочный звонок.