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25 минут назад

В МВД РФ уточнили порядок выхода из украинского гражданства

Парламентская газета

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон, согласно которому для признания у гражданина отсутствия гражданства Украины ему необходимо будет обратиться в любой территориальный орган внутренних дел или с помощью госуслуг. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД РФ.

В МВД РФ уточнили порядок выхода из украинского гражданства
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Отмечается, что все россияне, имеющие также украинское гражданство, смогут подать в МВД или через госуслуги заявление о нежелании состоять в нем. После этого они будут считаться не имеющими такого гражданства со дня подачи ими заявления.

«Это позволит трудоустраиваться в государственные и муниципальные органы, обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к государственной тайне. Ранее такую возможность имели только жители Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — уточняется в сообщении.

Конкретная форма заявления, которое можно будет подать с 17 июня, будет утверждена МВД России.

При этом, согласно закону, после подачи соответствующего заявления гражданин будет обязан не совершать действий, связанных с реализацией им прав и обязанностей гражданина Украины, в том числе не использовать такой паспорт. В случае нарушения такого требования россиянин будет вновь признан гражданином Украины, причем повторно подать соответствующее заявление он сможет лишь через 10 лет.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила необходимость такого закона созданием в России механизма выхода из украинского гражданства, так как в этой республике он не существует, то есть отказаться от гражданства там фактически невозможно. Предполагается, что новый закон коснется более двух миллионов граждан.

Политика,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,МВД России,Совет Федерации,
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