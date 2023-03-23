В МВД РФ уточнили порядок выхода из украинского гражданства

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон, согласно которому для признания у гражданина отсутствия гражданства Украины ему необходимо будет обратиться в любой территориальный орган внутренних дел или с помощью госуслуг. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД РФ.

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Отмечается, что все россияне, имеющие также украинское гражданство, смогут подать в МВД или через госуслуги заявление о нежелании состоять в нем. После этого они будут считаться не имеющими такого гражданства со дня подачи ими заявления.

«Это позволит трудоустраиваться в государственные и муниципальные органы, обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к государственной тайне. Ранее такую возможность имели только жители Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — уточняется в сообщении.

Конкретная форма заявления, которое можно будет подать с 17 июня, будет утверждена МВД России.

При этом, согласно закону, после подачи соответствующего заявления гражданин будет обязан не совершать действий, связанных с реализацией им прав и обязанностей гражданина Украины, в том числе не использовать такой паспорт. В случае нарушения такого требования россиянин будет вновь признан гражданином Украины, причем повторно подать соответствующее заявление он сможет лишь через 10 лет.