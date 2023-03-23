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10 минут назад

Генпрокурор России раскрыл задачи СВО во время поездки в Таиланд

Lenta.ru

Генпрокурор России Игорь Краснов во время поездки в Таиланд объяснил цели специальной военной операции (СВО) властям королевства. Об этом «Коммерсантъ».

Генпрокурор России раскрыл задачи СВО во время поездки в Таиланд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, одной из причин проведения СВО стали преступления против населения Донбасса, в первую очередь обстрелы, которые не прекращаются уже девять лет. Генпрокурор также отметил, что конфликт произошел при полном попустительстве западных стран, которые «выставляют» Россию агрессором.

Краснов приехал в Таиланд для развития международно-правового сотрудничества. В рамках поездки российский генпрокурор провел встречу с тайским коллегой Нари Тантасатиен, а так же побеседовал с главой национальной комиссии по противодействию коррупции Ватчараполом Прасарнрайкитом.

В ходе встречи российский генпрокурор предложил тайским прокурорам бесплатно учиться в университете Генпрокуратуры, имеющем филиалы по всей стране, в том числе во Владивостоке и предоставить место для практики российским прокурорам.

Кабинет министров Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией. Официальный представитель правительства Рачада Дхнадирек заявила, что соглашение укрепит сотрудничество в борьбе с преступностью. Договор соответствует соглашениям об экстрадиции, заключенным Таиландом с другими странами.

Отмечается, что десятки тысяч россиян посетили Таиланд после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Российские граждане купили почти 40 процентов квартир, проданных иностранцам на Пхукете в прошлом году.

Политика,Игорь Краснов,Коммерсант,
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