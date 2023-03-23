Мишустин попросился в помощники к Терешковой

Премьер-министр России Михаил Мишустин готов пойти в помощники к депутату Госдумы Валентине Терешковой , чтобы вместе заниматься улучшением состояния волжской воды. В четверг он выступил в нижней палате с ежегодным отчетом и ответил на вопросы законодателей.

"Она у нас возглавляет межфракционную группу из депутатов, которые переживают за Волгу, и делает все для ее восстановления. Она этим живет, никому покоя не дает, но помощников у нее мало", - отметил председатель Госдумы.

Он также рассказал, что в бассейне Волги живет около 60 млн человек, все они нуждаются в чистой воде. "Сейчас построено 93 очистных сооружения в 15 волжских регионах, обеспечена очистка 972 млн кубометров воды", - сообщил премьер, добавив, что по итогам завершения в 2025 году федерального проекта "Оздоровление Волги" ожидаются "очень неплохие результаты". А затем будет запущен новый федеральный проект по оздоровлению крупных рек и водоемов, который затронет не только весь бассейн Волги, но и Дон, Амур, Урал, Терек, Иртыш.