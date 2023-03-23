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28 минут назад

Мишустин попросился в помощники к Терешковой, чтобы вместе спасать Волгу

Российская Газета

Премьер-министр России Михаил Мишустин готов пойти в помощники к депутату Госдумы Валентине Терешковой, чтобы вместе заниматься улучшением состояния волжской воды. В четверг он выступил в нижней палате с ежегодным отчетом и ответил на вопросы законодателей.

Мишустин попросился в помощники к Терешковой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Один из вопросов касался состояния Волги. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что за эту тему отвечает Валентина Терешкова.

"Она у нас возглавляет межфракционную группу из депутатов, которые переживают за Волгу, и делает все для ее восстановления. Она этим живет, никому покоя не дает, но помощников у нее мало", - отметил председатель Госдумы.

"Валентина Владимировна, возьмите меня в помощники. Искренне", - сказал Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что в бассейне Волги живет около 60 млн человек, все они нуждаются в чистой воде. "Сейчас построено 93 очистных сооружения в 15 волжских регионах, обеспечена очистка 972 млн кубометров воды", - сообщил премьер, добавив, что по итогам завершения в 2025 году федерального проекта "Оздоровление Волги" ожидаются "очень неплохие результаты". А затем будет запущен новый федеральный проект по оздоровлению крупных рек и водоемов, который затронет не только весь бассейн Волги, но и Дон, Амур, Урал, Терек, Иртыш.

Политика,Валентина Терешкова,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Госдума,
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