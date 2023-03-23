Лавров высказался о действиях США по ситуации вокруг «Северных потоков»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США по ситуации вокруг «Северных потоков» похожи на «панический страх». Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться правды. Также он назвал данные американского журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках» объективными.

По словам министра, Запад устроила бы развязка расследования по сценарию «концы в воду», в частности, власти Германии не хотят знать правды.

«У меня нет оснований полагать, что в ситуации с "Северными потоками" нынешние германские руководители найдут в себе мужество поступить как-то иначе и все-таки признать правду», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что многочисленные запросы России о сотрудничестве по этому делу остались без ответа.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».