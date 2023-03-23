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8 минут назад

Лавров высказался о действиях США по ситуации вокруг «Северных потоков»

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США по ситуации вокруг «Северных потоков» похожи на «панический страх». Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров высказался о действиях США по ситуации вокруг «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться правды. Также он назвал данные американского журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках» объективными.

По словам министра, Запад устроила бы развязка расследования по сценарию «концы в воду», в частности, власти Германии не хотят знать правды.

«У меня нет оснований полагать, что в ситуации с "Северными потоками" нынешние германские руководители найдут в себе мужество поступить как-то иначе и все-таки признать правду», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что многочисленные запросы России о сотрудничестве по этому делу остались без ответа.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

Позже Херш выпустил еще одну статью, в которой заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрывать информацию о взрывах.

Политика,Сеймур Херш,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,Еврокомиссия,
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