Захарова отреагировала на план Брюсселя по Косову

Новое предложение Брюсселя по косовскому урегулированию является "очередной политической декларацией", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Некие предложения ЕС по нормализации отношений между Белградом и Приштиной имеют формат "устных намерений", которые косово-албанским деятелям еще проще саботировать, нежели то, что было зафиксировано на бумаге и подписано. <...> Очередную политическую декларацию сейчас пытаются выдать за какое-то прорывное, судьбоносное достижение", - сказала она на брифинге в четверг.
Захарова напомнила, что ранее Евросоюз также выдвигал предложения по урегулированию в регионе, однако оно не было реализовано.
"10 лет назад было подписано ЕС по этой же самой теме еще одно соглашение, так называемое "предложение". Оно касалось формирования сообщества сербских муниципалитетов Косова с конкретными исполнительными полномочиями. Оно не выполнено. Оно не выполнено при полном попустительстве, активном нежелании Брюсселя содействовать его выполнению", - сказала она, призвав учитывать результаты предыдущих "мирных планов", прежде чем вырабатывать новые.
При этом Захарова подчеркнула, что наиболее важным документом в урегулировании косовского кризиса является соответствующая резолюция Совбеза ООН, но отметила попытки Запада нарушить этот принцип.
"Мы видим давнее стремление посредников ЕС, и мы понимаем, что за ними стоят США, подорвать международно-правовые основы косовского урегулирования", - заключила она.
27 февраля внешнеполитическая служба ЕС опубликовала Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии. Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".
После ознакомления с планом ЕС президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика оказалась в принудительном порядке поставлена перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами нового плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН, что фактически является признанием независимости автономного сербского края.