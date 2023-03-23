Захарова отреагировала на план Брюсселя по Косову

"10 лет назад было подписано ЕС по этой же самой теме еще одно соглашение, так называемое "предложение". Оно касалось формирования сообщества сербских муниципалитетов Косова с конкретными исполнительными полномочиями. Оно не выполнено. Оно не выполнено при полном попустительстве, активном нежелании Брюсселя содействовать его выполнению", - сказала она, призвав учитывать результаты предыдущих "мирных планов", прежде чем вырабатывать новые.