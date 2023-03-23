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37 минут назад

Путин направил приветствие участникам Съезда народа Чеченской Республики

ТАССиещё 1

Народ Чечни, опираясь на нормы и принципы конституции республики, успешно решает востребованные временем задачи, сохраняя приверженность патриотизму, говорится в приветствии, направленном президентом РФ Владимиром Путиным участникам Съезда народа Чеченской Республики, приуроченного к 20-летию принятия основного закона региона.

Путин направил приветствие участникам Съезда народа Чеченской Республики
Фото: ТАССТАСС

"В истории чеченского народа 23 марта 2003 года по праву считается знаменательной, незабываемой датой. В этот день состоялся референдум, на котором жители Чечни убедительно подтвердили свой выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, обеспечения законности и правопорядка, - говорится в тексте приветствия, опубликованном в четверг на сайте Кремля. - Благодаря непоколебимой воле народа были заложены основы современной государственности Чеченской Республики как равноправного субъекта Российской Федерации, определены ключевые векторы развития региона".

Глава государства назвал отрадным, что, опираясь на нормы и принципы основного закона, "идейное, духовное наследие Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", чеченский народ успешно решает "масштабные, востребованные временем задачи, направленные на укрепление экономики и социальной сферы республики, повышение качества жизни людей, обеспечение межнационального мира и согласия".

"И, конечно, важно, что народ Чечни неизменно сохраняет твердую приверженность идеалам патриотизма и сплоченности во имя Отечества. Сегодня в ходе специальной военной операции герои-чеченцы вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в боях мужество, отвагу, товарищескую взаимовыручку", - указал президент.

В заключение он пожелал участникам съезда плодотворной работы и реализации намеченных планов, отметив уверенность в том, что это мероприятие пройдет "в деловой, конструктивной обстановке, а предложения его участников обязательно воплотятся в реальные дела и начинания".

Политика,Владимир Путин,
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