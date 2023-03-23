Путин направил приветствие участникам Съезда народа Чеченской Республики

"В истории чеченского народа 23 марта 2003 года по праву считается знаменательной, незабываемой датой. В этот день состоялся референдум, на котором жители Чечни убедительно подтвердили свой выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, обеспечения законности и правопорядка, - говорится в тексте приветствия, опубликованном в четверг на сайте Кремля. - Благодаря непоколебимой воле народа были заложены основы современной государственности Чеченской Республики как равноправного субъекта Российской Федерации, определены ключевые векторы развития региона".