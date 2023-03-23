Мишустин обратился к желающим работать в РФ иностранным компаниям

Россия окажет поддержку тем иностранным фирмам, которые захотят реализовывать проекты на территории страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Сегодня он представляет в Госдуме отчет правительства за прошлый год.

Мишустин указал на то, что российская сторона создавала «все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России». Это касается и иностранного бизнеса из недружественных стран, отметил премьер.

Он подчеркнул, что Россия «всегда открыта для перспективных проектов». Сотрудничество с компаниями, которые останутся в России, будет взаимовыгодным, отметил Мишустин.