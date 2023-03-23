Мишустин обратился к желающим работать в РФ иностранным компаниям

Россия окажет поддержку тем иностранным фирмам, которые захотят реализовывать проекты на территории страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Сегодня он представляет в Госдуме отчет правительства за прошлый год.
Мишустин указал на то, что российская сторона создавала «все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России». Это касается и иностранного бизнеса из недружественных стран, отметил премьер.
Он подчеркнул, что Россия «всегда открыта для перспективных проектов». Сотрудничество с компаниями, которые останутся в России, будет взаимовыгодным, отметил Мишустин.
Ранее сообщалось, что, по данным Центра стратегических разработок (ЦСР), по состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных фирм, которые работали в РФ, решили ограничить деятельность в стране, 15% решили уйти с рынка посредством передачи новому собственнику российского подразделения. 7% решили полностью уйти с рынка без продажи бизнеса. Их потери составили $200–240 млрд.