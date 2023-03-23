В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
21 минуту назад

Мишустин обратился к желающим работать в РФ иностранным компаниям

Лера Букина

Россия окажет поддержку тем иностранным фирмам, которые захотят реализовывать проекты на территории страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Сегодня он представляет в Госдуме отчет правительства за прошлый год.

Мишустин указал на то, что российская сторона создавала «все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России». Это касается и иностранного бизнеса из недружественных стран, отметил премьер.

Мишустин назвал главную цель западных санкций

Он подчеркнул, что Россия «всегда открыта для перспективных проектов». Сотрудничество с компаниями, которые останутся в России, будет взаимовыгодным, отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что, по данным Центра стратегических разработок (ЦСР), по состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных фирм, которые работали в РФ, решили ограничить деятельность в стране, 15% решили уйти с рынка посредством передачи новому собственнику российского подразделения. 7% решили полностью уйти с рынка без продажи бизнеса. Их потери составили $200–240 млрд.

Политика,Видео,Михаил Мишустин,Госдума,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий